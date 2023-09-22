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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تستقبل نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة و رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان والدكتور طارق الزكى نقيب أطباء أسنان دمياط و مدير عام طب الأسنان.

تناول اللقاء، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك،  وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين،  كما رحبت " المحافظ " بتلك الزيارة مشيدة بالجهود التى تقدمها الإدارة والنقابة على كافة المستويات.

واعربت " المحافظ " عن تطلعها الى تحقيق الشراكة لدعم قطاع طب الأسنان بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة،  مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم كافة القطاعات الطبية بدمياط وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين..

عمل دمياط تنظم ندوة توعوية للشباب عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

دمياط التعاون المشترك الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الخدمات العلاجية الإدارة المركزية الدكتورة منال عوض الاسنان

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