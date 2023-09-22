محافظ دمياط تستقبل نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة و رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان والدكتور طارق الزكى نقيب أطباء أسنان دمياط و مدير عام طب الأسنان.

تناول اللقاء، سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك، وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين، كما رحبت " المحافظ " بتلك الزيارة مشيدة بالجهود التى تقدمها الإدارة والنقابة على كافة المستويات.

واعربت " المحافظ " عن تطلعها الى تحقيق الشراكة لدعم قطاع طب الأسنان بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم كافة القطاعات الطبية بدمياط وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين..