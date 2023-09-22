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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلف باب سري.. مفاجأة صادمة في قضية الحضانة الشهيرة بنيويورك

كمية كبيرة من المواد
كمية كبيرة من المواد المخدرة

تواصلت صدمة سكان مدينة نيويورك بعد اكتشاف كمية هائلة من الفنتانيل والمخدرات وأدوات أخرى مخبأة تحت باب سحري في حضانة Divino Niño بالمدينة، حيث توفي صبي يبلغ من العمر سنة واحدة بسبب تعرضه لهذه المواد الأفيونية القوية. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم نشر صور مروعة تظهر أكثر من عشرة أكياس بلاستيكية مليئة بالمساحيق البنية والبيضاء، وأكدت الشرطة أن التحقيق مازال جاريًا.

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الضحية، نيكولاس دومينيتشي، كان يحضر الحضانة لمدة أسبوع فقط قبل وقوع الحادث المأساوي. وبحسب التحقيقات الأولية، تم اكتشاف الفنتانيل المخبأ في غرفة القيلولة، تحت حصيرة أثناء نوم الطفل. وللأسف، لم يتم اكتشاف الوجود الضار للمخدرات في الوقت المناسب، مما أدى إلى تعرض الطفل لجرعة زائدة.

وقد تم نقل ثلاثة أطفال آخرين إلى المستشفى بعد تعرضهم لنفس المخدر القوي في نفس الحضانة بمنطقة برونكس. وتأكدت الشرطة من وجود المخدرات في تحليل بول أحد الأطفال المصابين.

تم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد مالكة الحضانة، جري مينديز (36 عامًا)، ومستأجرها كارليستو أسيفيدو بريتو (41 عامًا). حيث يواجه المتهمان اتهامات بحيازة المخدرات بقصد توزيعها مما يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى تهم التآمر.

عبّر المدعي العام في مانهاتن، داميان ويليامز، عن استيائه الشديد من هذه الحادثة، حيث أشار إلى أن المتهمين يشتبه في قيامهم بترويج المخدرات من داخل مركز الرعاية النهارية، وأنهم سمموا أربعة أطفال وأودوا بحياة أحدهم. 

ووجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام رسميًا إلى منديز وبريتو في وقت سابق من يوم الخميس، وقد صنفت السلطات كلا المشتبه بهما على أنهما معرضان لخطر الهروب وتم احتجازهما بدون كفالة. ويواجه كل منهم السجن مدى الحياة في حالة إدانته.

وقالت الشرطة إن حجم المخدرات التي تمت مصادرتها كان من الممكن أن يؤدي إلى مقتل 500 ألف شخص. ويقال أيضًا إن المحققين اكتشفوا ثلاث مكابس تستخدم لتعبئة كيلوجرامات من المخدرات.

وقال محامي السيدة منديز إن موكلته أنكرت الاتهامات ولم تكن تعلم أن بريتو، ابن عم زوجها، كان يحتفظ بالمخدرات في الحضانة، وتقول محامية مالكة الحضانة، جري مينديز، إنها لم تكن على علم بوجود مخدرات هناك.

تظهر لقطات المراقبة وسجلات الهاتف أن السيدة مينديز اتصلت بزوجها عدة مرات بعد أن وجدت الأطفال مريضين - قبل أن تتصل برقم 911. وقال المسؤولون إن زوجها وصل بعد ذلك وأخرج العديد من أكياس التسوق الممتلئة من الحضانة.

ويُزعم أيضًا أن السيدة مينديز حذفت ما يقرب من 20 ألف رسالة نصية من هاتفها قبل اعتقالها، وفقًا للمدعين العامين. وتمكنت السلطات لاحقا من استعادتهما.

ولا تزال السلطات تبحث عن زوجها، الذي تم تحديده في وثائق المحكمة على أنه متآمر. وقالت الشرطة إنه تم التقاطه بالكاميرا وهو يفر من مكان الحادث.

اتهامات التحقيقات الأولية الحادث المأساوي

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