قرار قضائي بحق مريبة وصاحبة حضانة لاعتدائهما على الأطفال في لبنان.. تفاصيل

بعد افتضاح أمر صاحبة حضانة أطفال ومربية معها في لبنان، بسبب الاعتداء على الأطفال، أصدر القضاء اللبناني أمرا ضديهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية وشبكة آر تي.



وأصدر القضاء اللبناني ، قرارا بحبس المربية وصاحبة الحضانة الموقوفتين في قضية الاعتداء على الأطفال .



كما أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي مذكرتي توقيف بحق صاحبة الحضانة توني مهنا والمربية دجيني بشارة الخوري، في حضانة جاري ريف في منطقة الفنار، شرق بيروت.

من جانبها، طالبت المحامية إيميه الحلو، بصفتها وكيلة أهالي الأطفال، بأقسى عقوبة ضد المتورطين في هذه القضية.

وقررت القاضية استدعاء الشاهدة جومانا بو سعيد، التي قامت بتصوير مقاطع الفيديو وتسريبها.

وستستمر القضية، حتى يصدر فيها حكم، وسيتم من قبل الجهات المعنية متابعة التحقيق في القضية حتى موعد جلسة الأسبوع المقبل.

اعتقلت الشرطة اللبنانية الأسبوع الماضي، مهنا والخوري، وهما تضربان أطفالا في الحضانة بشدة وغضب.