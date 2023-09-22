يصدر خلال أسبوعين.. المواصفات الكاملة لهاتف Samsung Galaxy S23 FE

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي الجديد طراز Samsung Galaxy S23 FE لأول مرة في أسواق متعددة أكتوبر القادم أي بعد أسبوعين من الآن. مثل طرازات الـ Fan Edition السابقة، سوف ينطلق في الأسواق العالمية باعتباره هاتفًا رائدًا بأسعار معقولة.

يزعم تقرير جديد صادر عن 91mobiles أن هاتف سامسونج جالاكسي S23 FE سيظهر لأول مرة في الهند أكتوبر القادم ومن خلال مصادر البيع بالتجزئة سيكون هاتف Galaxy S23 FE موجود في النصف الأول من شهر أكتوبر في الهند. ومن ثم، ويبدو أن سامسونج قد تقوم بحملة تشويق رسمية للجهاز في الأيام المقبلة.

Samsung Galaxy S23 FE

وفقًا للتسريبات الأحدث سيتم تسعير متغيرات 8GB + 128GB و 8GB + 256GB من S23 FE بسعر 54999 روبية و59999 روبية على التوالي. ومن المتوقع أن يصل الجهاز بألوان منها الأرجواني والجرافيت والأبيض والأخضر الليموني.

مواصفات Samsung Galaxy S23 FE (تسريبات)

سيكون هاتف Samsung Galaxy S23 FE يحتوي إما على نعالج "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200، الخاص بشركة سامسونج ويصنع في مسابكها الخاصة، اعتمادًا على السوق المحدد. سيتم تجهيزه بلوحة AMOLED مقاس 6.3 بوصة توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مع نظام تشغيل أندرويد 13 المستند إلى One UI 5.1.1.

يقال إن هاتف سامسونج S23 FE يستمد قوته من بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. بالإضافة إلى ذلك، يُقال أنه سيصل مع 8 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت / 256 جيجابايت روم من مساحة التخزين.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف S23 FE مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، وعدسة مقربة تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وكاميرا ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. بالنسبة لصور السيلفي، قد يحتوي هاتف S23 FE على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

على صعيد آخر من المتوقع أن تعلن سامسونج عن سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 وسماعات الأذن Galaxy Buds FE TWS في أكتوبر.