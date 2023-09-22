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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد الصور الأولى لهاتف سامسونج galaxy 05 المقبل

Galaxy A05
Galaxy A05

تمكنت شركة "سامسونج" من تحقيق نجاح كبير في فئة الهواتف متوسطة المدى مع طراز  Galaxy A04 وهي الآن تستعد لإطلاق الجيل التالي الأحدث من نفس الموبايل galaxy 05.

خلال الشهرين الماضيين تسربت الكثير من المعلومات الخاصة  بهاتف  Galaxy A05  الذي من المتوقع أن يعلن عنها قريبا، بعد أن تم رصد بعض الصور الجديدة للهاتف قبل أقل من شهر في Anatel، الوكالة الوطنية للاتصالات في البرازيل، الآن أصبح لدينا تسرب آخر لا يتضمن الصور فقط، ولكن أيضًا تفاصيل حول المواصفات الرئيسية لجالاكسي إيه 05.

Galaxy A05

انتشرت صور مسربة لبعض الملصقات الترويجية التي تؤكد بعض مواصفات Galaxy A05. سيحتوي الهاتف الاقتصادي على إعداد كاميرا مزدوجة في اللوحة الخلفية، يتضمن مستشعرًا واسع الزاوية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. أيضًا، سيحتوي Galaxy A05 على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في الشاشة.

وفقًا لمصدر التسريب، سيكون مع شاشة كبيرة مقاس 6.7 بوصة بدقة HD +، ومع بطاريته بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة بدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، وهي ترقية كبيرة مقارنة بدعم الشحن بقدرة 15 وات الذي يوفره الطراز الحالي.

Galaxy A05

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سيتم تشغيل هاتف  Galaxy A05  من خلال معالج معالج ثماني النواة، غالبا من ميدياتك شريحة  MediaTek Helio G85، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، لكن لا توجد معلومات عن مساحة التخزين حتى الآن، لكننا نتوقع ما لا يقل عن 64 جيجابايت روم.

 تشمل المواصفات الرئيسية الأخرى للهاتف مستشعر بصمة الإصبع مثبتًا على الجانب ومنفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم.

تؤكد الصور الترويجية أيضًا أن هاتف Galaxy A05 سيكون متاحًا بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل: الأسود والليموني والفضي. الصور منخفضة الدقة للغاية، ولكن استنادًا إلى تقرير سابق، سيحتوي Galaxy A05 على تصميم يبدو لامعا، وهو أمر غير مرئي بالكامل في هذه الصور الترويجية.

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