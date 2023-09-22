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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لافا تطلق Blaze Pro 5G الثلاثاء المقبل.. مواصفات

Lava Blaze Pro 5G
Lava Blaze Pro 5G

بعد حملة تشويق استمرت لفترة أكدت شركة لافا Lava أخيرًا موعد إطلاق هاتفها الذكي القادم الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما تم الكشف عنه في إعلان تشويقي تم إصداره على قناة Lava Mobiles على يوتيوب YouTube.

ويتم إزاحة الستار رسميا عن Blaze Pro 5G في الساعة 12 ظهرًا يوم 26 سبتمبر، وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو YouTube نرى من خلاله لغة التصميم من الجهة الأمامية والخلفية للهاتف الذكي.

مواصفات Lava Blaze Pro 5G

يكشف الإعلان الدعائي لـ  Blaze Pro 5G أنه يأتي مع حواف مسطحة والإطار السفلي يحتوي على منفذ سماعة الأذن 3.5 ملم وميكروفون ومنفذ نوع USB-C وشبكة مكبر صوت. يبدو أن سماعة الأذن المتوفرة أعلى فتحة الشاشة قد تعمل أيضًا كمكبر صوت لإخراج الاستريو. وعلى الرغم من عدم ظهور ذلك في الإعلان التشويقي، فيبدو أن الجهاز مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب.

Lava Blaze Pro 5G

تتميز اللوحة الخلفية البيضاء المتدرجة لجهاز Lava Blaze Pro 5G بوجود كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED. يمكن رؤية العلامة التجارية Lava 5G في الأسفل من اللوحة الخلفية.

وفقًا للتسريبات الأحدث، سيحتوي Lava Blaze Pro 5G سيعمل من خلال مجموعة شرائح Dimensity 6020، من "ميدياتك" من المحتمل أن يصل الجهاز بسعر أقل من 15000 روبية (حوالي 180 دولارًا) في الهند. ولم يتم الكشف بعد عن باقي مواصفات الهاتف.

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يعتبر طراز  Blaze Pro 5G أعلى من النسخة الرئيسية Blaze 5G، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2022 بسعر أولي قدره 9999 روبية. يتميز Blaze 5G بشاشة IPS LCF معدل تحديث 90 هرتز مقاس 6.52 بوصة، مع جودة HD plus وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع معالج Dimensity 700، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت روم، وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة بطارية مع شحن بقوة 10 وات، وإصدار  Android 12، ومستشعر بصمة جانبي.

Blaze Pro 5G Lava Lava Blaze Pro 5G YouTube يوتيوب ميدياتك Dimensity Android

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