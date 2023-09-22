موتورولا على وشك إطلاق هاتف اقتصادي جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

أطلقت موتورولا مؤخرا هاتفها الذكي طراز Moto Edge 40 Neo في الهند، والآن ظهر موبايل آخر من موتورولا على تطبيق إكس أو تيوتر سابقا يبدو غامضا في اسمه ، في حين أن التفاصيل الرسمية حول الهاتف الذكي لا تزال غير معروفة، قدم العرض لمحة عما ينتظرنا من الهاتف الجديد متوسط المدى، ولغة التصميم مع بعض المواصفات الرئيسية.

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تفاصيل عن هاتف موتورولا الغامض

شارك المسرب الشهير Evan Blass عرضًا لهاتف Motorola الذكي الذي لم يذكر اسمه وذكر أن رقم طرازه هو XT-2417، مشيرا إلى أن نتوء الكاميرا على الهاتف الذكي يشبه تلك الموجودة في Find X3 Pro.

نجد أن وحدة الكاميرا مصنوعة من البلاستيك وبارزة إلى حد ما في تصميم لافت للأنظار ومختلف عن السائد، كشفت اللوحة الخلفية أيضًا أن الهاتف الذكي غير المعلن عنه حتى الآن سيحتوي على كاميرا مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

يمكن ملاحظة أن زر الطاقة ومفاتيح الصوت موضوعة على الحافة اليمنى، من المحتمل أن يعمل زر الطاقة كمستشعر لبصمة الإصبع لفتح القفل بسرعة وأمان، ولا توجد معلومات أخرى حول مواصفات هاتف موتورولا القادم. ومع ذلك، وفقًا للتقارير، قد تكون هذه إضافة جديدة إلى سلسلة Moto G الموفرة في الميزاينة أو Moto E.

الجدير بالذكر أن موتورولا أصدرت هاتفها Moto Edge 40 Neo في الهند، الذي يأتي بشاشة منحنية الحواف نوع pOLED بقياس 6.55 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع 1300 شمعة في المتر المربع، يعمل بمعالج من ميدياتك شريحة Dimensity 7030 مقترنًا بما يصل إلى 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت روم من مساحة التخزين الداخلية، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13.