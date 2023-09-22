عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا على وشك إطلاق هاتف اقتصادي جديد بكاميرا 50 ميجابكسل

Motorola
Motorola

أطلقت موتورولا مؤخرا هاتفها الذكي طراز Moto Edge 40 Neo في الهند، والآن ظهر موبايل آخر من موتورولا على تطبيق إكس أو تيوتر سابقا يبدو غامضا في اسمه ، في حين أن التفاصيل الرسمية حول الهاتف الذكي لا تزال غير معروفة، قدم العرض لمحة عما ينتظرنا من الهاتف الجديد متوسط المدى، ولغة التصميم مع بعض المواصفات الرئيسية.

Motorola 

تفاصيل عن هاتف موتورولا الغامض

شارك المسرب الشهير Evan Blass عرضًا لهاتف Motorola  الذكي الذي لم يذكر اسمه وذكر أن رقم طرازه هو XT-2417، مشيرا إلى أن نتوء الكاميرا على الهاتف الذكي يشبه تلك الموجودة في Find X3 Pro.

نجد أن وحدة الكاميرا مصنوعة من البلاستيك وبارزة إلى حد ما في تصميم لافت للأنظار ومختلف عن السائد،  كشفت اللوحة الخلفية أيضًا أن الهاتف الذكي غير المعلن عنه حتى الآن سيحتوي على كاميرا مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

يمكن ملاحظة أن زر الطاقة ومفاتيح الصوت موضوعة على الحافة اليمنى، من المحتمل أن يعمل زر الطاقة كمستشعر لبصمة الإصبع لفتح القفل بسرعة وأمان، ولا توجد معلومات أخرى حول مواصفات هاتف موتورولا القادم. ومع ذلك، وفقًا للتقارير، قد تكون هذه إضافة جديدة إلى سلسلة Moto G الموفرة في الميزاينة أو Moto E.

بمعالج كوالكوم.. موتورولا تطلق 3 هواتف جديدة من الفئة الاقتصادية.. صور

موتورولا تطلق هاتفها Edge 40 Neo في الأسواق العالمية

الجدير بالذكر أن موتورولا أصدرت هاتفها Moto Edge 40 Neo في الهند، الذي يأتي بشاشة منحنية الحواف نوع pOLED بقياس 6.55 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع 1300 شمعة في المتر المربع، يعمل بمعالج من ميدياتك شريحة Dimensity 7030 مقترنًا بما يصل إلى 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت روم من مساحة التخزين الداخلية، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 13.

Motorola كاميرا ميجابكسل هاتف اقتصادي Moto Edge 40 Neo Moto Edge الهند ميدياتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

هترجع تشتريه بالشيكارة.. 3 قرارات عاجلة من الدولة لخفض أسعار السكر

ترشيحاتنا

في ذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض بمعدات عسكرية خارقة

بالأسماء.. ننشر توزيع العمل بمحكمة المنصورة

موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

روسيا تحبط هجوماً بطائرة أوكرانية مسيرة فوق القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ