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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلاكيت تالت مرة.. الأهلي يتفوق على المصري في الرباعيات بالدوري

مباراة الاهلي والمصري
مباراة الاهلي والمصري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز برباعية دون رد على حساب نادي المصري البورسعيدي، في إطار الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

أحرز رباعية النادي الأهلي المغربي رضا سليم هدفا، والجنوب أفريقي بيرسي تاو هدفين، وكريم فؤاد هدفا. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل، في إطار دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وأدار مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي الحكم الدولي محمد عادل. 


وتعتبر تلك المباراة الثالثة على التوالي التي أدارها الحكم الدولي محمد عادل للنادي الأهلي في افتتاحية لقاءاته في بطولة الدوري الممتاز.

وبات الحكم الدولي محمد عادل وش السعد على فر الكرة الاول بالنادي الأهلي في افتتاحية مباريات الدوري المصري حيث أدار لقاءات المارد الأحمر للمرة الثالثة على التوالي. 

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كلاكيت تالت مرة

عادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أكبر فوز في تاريخه على المصري بنتيجة 4-0  للمرة الثالثة في تاريخ مشاركات الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء فوز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في موسم 1978- 1979.

وسجل اهداف النادي الأهلي كل من:  فتحي مبروك وومختار مختار ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم. 
فى موسم 1998-1999 ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز اكتسح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره النادي المصري البورسعيدي برباعية.

أحرز رباعية فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي كل من: علاء إبراهيم هدفان وحسام حسن هدفان
وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الفوز الثالث على نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي في موسم 23-24.

وجاءت أهداف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فى شباك نظيره المصري البورسعيدي عبر بيرسي تاو هدفان ورضا سليم وكريم فؤاد لكل منهما. 

الأهلى المصري البورسعيدي الدوري رضا سليم بيرسي تاو سان جورج الإثيوبي

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