كاميرا 64 ميجابكسل.. فيفو تكشف عن هاتفها الاقتصادي Vivo T2 Pro 5G

أعلنت شركة "فيفو" Vivo أعلنت لتصنيع الهواتف الصينية عن إطلاق، طراز Vivo T2 Pro 5G الجديد في السوق الهندية، أحدث وافد جديد على سلسلة T للهواتف الذكية متوسطة المدى. هذا الجهاز موجه للشباب تحديدا، ويتميز بتصميمه المختلف اللافت للأنظار.

Vivo T2 Pro 5G

مواصفات فيفو T2 برو

Vivo T2 Pro متوسط المدى وموفر في الميزانية، ولكن على الرغم من ذلك أبدعت العلامة التجارية في تصميمه واجتهدت ليكون مختلفا عن السائد والشائع في الأسواق، يأتي بجسم نحيف ويمتاز بخفة الوزن مما يجعله مريحًا في الإمساك به. وفي الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على شاشة AMOLED منحنية الحواف طويلة مقاس 6.78 بوصة تتميز بدقة Full HD + ونسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ومعدل تحديث 120 هرتز ودعم HDR10 + ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس 300 هرتز وما يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع.

Vivo T2 Pro 5G

تحت الغطاء، يتم تشغيل هاتف فيفو الجديد من خلال معالج MediaTek Dimensity 7200 SoC المقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت رام مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت روم.

يعمل هذا الجهاز على واجهة FunTouchOS 13 المخصصة لنظام التشغيل أندرويد 13، في الخلف، يتميز Vivo T2 Pro 5G بإعداد كاميرا ثنائي يتكون من مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة عمق 2 ميجابكسل. تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

الكاميرا الرئيسية في الموبايل بدقة 64 ميجابكسل عبارة وهي مستشعر من سامسونج عدسة Samsung GW3 التي توفر نظام تثبيت بصري OIS تعمل حزمة البطارية التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز، والذي يدعم أيضًا الشحن السريع بقوة 66 وات.

تشمل الميزات الأخرى تقنية اتصال بلوتوث Bluetooth 5.3 ومقاومة الماء والغبار بتصنيف IP52 وWi-Fi 6 وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة.

أسعار وتوافر Vivo T2 Pro

تم الإعلان عن Vivo T2 Pro بخيارين من الألوان، وهما الأسود والذهبي New Moon Black وDune Gold. يبدأ سعره من 23999 روبية هندية مع تكوين 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بينما يكلف تكوين 8 جيجابايت + 256 جيجابايت 24999 روبية هندية.

سيتم طرح الهاتف الذكي للبيع عبر متجر البيع بالتجزئة الرقمي Flipkart والموقع الرسمي للشركة بدءًا من 29 سبتمبر 2023.