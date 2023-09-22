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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تطلق رسميا Redmi Note 13 5G .. اعرف مواصفاته الكاملة

Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 5G

إلى جانب سلسلة هواتفها Redmi Note 13 Pro، أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية هاتف Redmi Note 13 5G، في الصين، وهو الإصدار الأرخص في السلسلة كما وعدت. يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة FHD + 120 هرتز مع معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سمك ناحية الذقن 2.25 ملم، مع جسم أنيق 7.6 ملم.

يأتي هاتف شاومي 13 الداعم لشبكات الجيل الخامس مدعومًا بمعالج من "ميدياتك" شريحة Dimensity 6080 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام، يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 100 ميجابكسل بالإضافة إلى مستشعر عمق 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

Redmi Note 13 5G

مواصفات Redmi Note 13 5G

يحتوي ريدمي نوت 13 على شاشة Super AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع دقة وضوح 1080×2400 بكسل وجودة FHD+ بمعدل تحديث 60/90/120 هرتز، وذروة سطوع تصل 1000 شمعة في المتر المربع، وتعتيم PWM عالي التردد 1920 هرتز، وعمق ألوان 10 بت، وحماية من كورنينج جوريلا Corning Gorilla Glass 5

يعمل ريدمي نوت 13 من خلال معالج MediaTek Dimensity 6080 6 ثماني النواة (معالج ثنائي النوى من Cortex-A76 بسرعة 2.4 جيجاهرتز + أربعة أنوية Cortex-A55 بسرعة 2 جيجاهرتز) مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 MC2 تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 6 جيجابايت / 8 جيجابايت / 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت / 256 جيجابايت UFS 2.2، وذاكرة قابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD

يعمل ريدمي نوت 13 من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة MIUI 14 من  شريحتين اتصال و كاميرا خلفية بدقة 100 ميجابكسل، حجم 1/1.67 بوصة، فتحة عدسة f/1.7، مستشعر عمق 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، فلاش LED و كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ومستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب، مع مستشعر الأشعة تحت الحمراء ومقبس صوت 3.5 ملم، ومن مميزاته أنه مقاومة للغبار والرذاذ تصنيف (IP54)

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يحزم ريدمي نوت 13 بطارية بسعة 5000 مللي أمبير (نموذجية) مع شحن سريع بقوة 33 وات

التسعير والتوافر

يأتي هاتف ريدمي نوت 13 بألوان Sand White وMidnight Black وTime Blue. التسعير على النحو التالي

6 جيجابايت + 128 جيجابايت - 1199 يوان 

8 جيجابايت + 128 جيجابايت – 1,299 يوان

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - 1499 يوان 

12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 1699 يوان

Redmi Note 13 5G Xiaomi شاومي ريدمي نوت 13

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