أوقاف القليوبية: 9 مساجد بالمحافظة تحصل على شهادة الجودة

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية ارتفاع عدد المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، من 4 مساجد إلى 9 مساجد حتى الآن، وهذا العدد في تزايد مستمر ويومي.



وأوضح أن سياسة الوزارة في هذا الأمر تقوم علي الاهتمام بالرؤية البصرية والحضرية ورفع كفاءة المساجد الحيوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع مساجد الجودة والتي تنقسم إلي ثلاث فئات "أ ، ب ، ج".



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة "أ" حتي الأن هي مسجد السيدة خديجة بالعبور، وهو أول مسجد بالمحافظة يحصل على تلك الشهادة، ومسجد ليلة القدر بمدينة الأول في العبور، ومسجد الغفور الرحيم في العبور، ومسجد الخطيب بمدينة العبور الجديدة"، ومسجد مالك الملك بالعبور، ومسجد التوحيد بالعبور، ومسجد زعزع بطوخ، ومسجد القلوب الرحيمة بالعبور، ومسجد زمزم بالعبور.



كما أوضح وكيل الوزارة، أن المديرية تسعي لضم أكبر عدد ممكن من المساجد للحصول على تلك الشهادة، موضحا أن وزير الأوقاف أكد على ضرورة العناية التامة بنظافة أسطح المساجد، مشيرا إلى أن المسجد الذى سيمنح الجودة من الفئة "أ"، سيصدر له قرار ضم كلي فوريا حتي لوكان غير مضموما للوزارة، مطالبا مسؤولي الأوقاف بالاهتمام بالوجه الحضاري للمساجد من خلال التصوير الدقيق لتحويلها كواجهة للمحافظة في إطار تشكيل الصورة الحضارية لمصر.



وأكد أن نظافة المساجد وأركانها الأسطح الخاصة بها جزء هام من تصدير الوجه الحضارى للمحافظة والبيئة المحيطة بالمسجد.