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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صحتي أمانة| الكاتدرائية المرقسية تستضيف قافلة طبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية

أفادت فضائية دي إم سي في تقرير بثته عن، ستضافة الكاتدرائية المرقسية لمبادرة ١٠٠ يوم صحة فقد استضافت أمس كافة التخصصات ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطرايرك الكرازة المرقسية، وذلك  بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز القومي للمرأة وشملت تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوفير سيارة وزارة الصحة المتنقلة.

تحت شعار صحتي أمانة.. بلدى أمانة

وأيضا  لتقديم خدمة الماموجرام بالمجان والتردد على مدار اليوم عدد ٣٢٨ مواطن، للكشف والاستفادة من القافلة الطبية وخدمات المبادرة، وقد شملت الفاعليات إقامة ندوى داخل المقرر البابوي تحت شعار " صحتي أمانة.. بلدي أمانة".

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