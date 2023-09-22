وكيل صحة القليوبية: تكثيف حملات الرقابة على الإدارات

أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وضع خطة عمل لمسئولي الرقابة بكافة الإدارات للمرور علي جميع المنشآت الصحية التابعة لكل إدارة؛ وذلك خلال مدة زمنية محددة.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الصحة مع مسئولي الرقابة بالإدارات.

ووجه وكيل الوزارة بالتفرغ التام منهم لأعمال الرقابة علي المنشآت الصحية وضرورة متابعة وتفعيل العيادات التخصصية المسائية بالوحدات الصحية والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بكافة التخصصات لتحسين الموارد الاقتصادية للمنشآت الصحية.



كما أكد المتابعة المستمرة لأعمال المبادرات الرئاسية لرفع مؤشرات الأداء وأوصي بعمل عرض توضيحي يشمل جميع الملاحظات التي تم رصدها والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافيها ، بحيث يتم عرضه عليه في الاجتماع المقبل.