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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يُجري جولة ميدانية لمُتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته الميدانية اليوم بمدينتي الخصوص والخانكة، بأن الدولة المصرية تولي إهتماماً بالغاً بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النُظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية، وتطوير عملية التدريس والتعلُم لضمان التأكُد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنباً إلى جنب مع دمج وتحقيق الإستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية، وذلك للوقوف على جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤م المُقرر أن يبدأ في الأول من شهر أكتوبر المُقبل لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.


وفي مُستهل جولته تفقدَّ "محافظ القليوبية" مدرسة الخصوص للتعليم الأساسي بحضور وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz)، مُتفقدين أروقة المدرسة من فصول دراسية والمكتبة والمسرح  والمناطق الخضراء داخل المدارس ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات ودورات مياه ، مستمعين للأنشطة المُقامة في المدرسة ومنها الكاراتيه، وكرة القدم، وكنغ فو، والسباحة والرسم.

 كما تشمل المدرسة أنشطة ثقافية ومسرح، كما تعمل المدرسة على مشاركة المدارس الأخرى بمختلف مراحلها للمشاركة في أغلب الأنشطة، وعلى مستوى المدرسة فقد حصدت المدرسة المراكز الأولى على مستوى  الجمهورية في الحساب الذهني، والسباحة، والكاراتيه، وأعمال الأشغال اليدوية،  كما تضُم المدرسة فريق كورال خاص بالمدرسة ويُشارك في مسابقات عديدة على مستوى الجمهورية، كما تُدعم المدرسة برنامجاً لتحدي القراءة وهو من ضمن أنشطة المكتبة الخاصة بالمدرسة، وتم المرور على المبنى الإعدادي والذي يُدار به مجموعات دعم لتقوية الطُلاب في جميع المواد الدراسية قبل بدء العام الدراسي .


وشهد "المحافظ" ووفد الوكالة الألمانية (giz)، فقرة غنائية من قبل طُلاب المدرسة مُعربين عن سعادتهم بمستوى الطلاب وإتقانهم للأنشطة المُكتسبة، يُذكر أن مدرسة الخصوص للتعليم الأساسي تتكون من ٣مباني، بعدد (٣٤) فصل للمرحلة الإبتدائية والتي تستوعب عدد(٦٠٠٠طالب وطالبة)، وعدد (١٨) فصل للمرحلة الإعدادية، وتستوعب عدد (٢٨٦٥ طالب وطالبة)  ليصبح إجمالي عدد الفصول بالمدرسة (٥٢) فصل موزعين على ٣ مباني وتعمل المدرسة بنظام الفترتين لتجنب الكثافة الطلابية داخل الفصول .


واستكمل "الهجان" جولته بتفقد مدرسة الخصوص الثانوية للبنات والتي أُنشأت بتقنية الـ سمارت بورد (الشاشات التفاعُلية)، وتَضُم المدرسة ٣٣ فصل بإجمالي عدد (٢٧١٥طالبة)، وتفقد المحافظ الفصول الدراسية ودورات المياه موجهاً بالإهتمام بمستوى النظافة داخل المدرسة ودورات المياه مع إستكمال أعمال الصيانة بشكل فوري قبل بداية العام الدراسي .


كما تفقدَّ "محافظ القليوبية" مجمع مدارس الخصوص الذي يضُم التعليم الإبتدائي بواقع عدد (٥٧١٦طالب وطالبة)، والتعليم الإعدادي والذي يستوعب عدد (٣٠٠٠طالب وطالبة), وفي مرحلة رياض الأطفال تستوعب المدرسة عدد (٣٠٠طالب وطالبة)، وتفقد المحافظ عددا من الفصول من بينها فصل الـ سمارت بورد (الشاشات التفاعُلية) والمُقام في ساحة المدرسة، وأهم مايُميز الشاشات التفاعُلية أنها واحدة من أهم وأقوى الأدوات التعليمية التي يستطيع الطالب التفاعل معها وكل التجارب العملية بطريقة مشوقة وأكثر سهولة ووضوحاً بعيداً عن الطُرق التقليدية الأُخرى، إذ يتفاعل الطالب مع الشاشة التفاعلية حسب المادة التعليمية المعروضة.


وفي سياق مُتصل توجه "المحافظ" لمدينة الخانكة لتفقد مدرسة الشهيد أحمد عبد النبي عطوة الإعدادية الثانوية للبنات، وتستوعب المرحلة الإعدادية عدد (٦٥٠طالبة موزعين على ١٠فصول)، كما تستوعب المرحلة الثانوية عدد (٩٧٣ موزعين على ٢٠فصل)، واستمع المحافظ لشرح من كبيري مدرسي الجغرافيا للمرحلة الثانوية بالمدرسة والتي تعمل فصولها بالكامل بنظام الـ سمارت بورد، موضحاً كيفية تلقي الطالبات للمادة العلمية عبر الشاشات التفاعُلية على سبيل المثال في التغيرات المناخية ومفهومها وآثارها وكيفية مواجهتها وتقسيم الفصل لمجموعات، وكل مجموعة تختص بشرح جزء من الموضوع على الشاشات مما يُساهم في تنمية مهارات الطُلاب وسرعة إستيعابهم للمادة العلمية .


وفي ختام الجولة تفقد "الهجان" مدرسة الخانكة الإعداية بنات ٢، والتي تستوعب عدد ١١١٧طالبة موزعين على ٢٠ فصل، مروراً بالفصول الدراسية ودورات المياه وساحة المدرسة والمساحات الخضراء، مُشدداً على ضرورة الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، مع ضرورة الإهتمام بنظافة المدارس من الداخل والخارج ودورات المياه بها وتطهيرها بإستمرار، وذلك للحفاظ على صحة طلبة وطالبات المدارس، وتعليمهم السلوكيات الصحية السليمة ووقايتهم من كافة الأمراض المعدية، مع التنبيه على الساده رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بالإهتمام بالنظافة العامة وإزالة كافة الإشغالات بمحيط المدارس لسهولة دخول الطُلاب إلى مدارسهم.

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