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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 57 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 57 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

 

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 57 مخالفة منها 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 16 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار – بيع أزيد من السعر المقرر- مجهولة المصدر – منتهية الصلاحية – بدون ترخيص – ذبح خارج السلخانة – غش تجاري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا السلع الغذائية بالأسواق الغش التجاري جهاز حماية المستهلك مديرية التموين بالمنيا

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