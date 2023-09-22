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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالشرقية ترفع الوصلات المخالفة وتغير العدادات المعطلة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية ، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز الإبراهيمية ، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى ( كفر الاعصر - كفر الشوبكي - طوخ - أرض الفدان ) وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت اللجان عن..

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· تحرير 50 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب

· تحرير 35 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي

· تحرير 15 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد.

· تحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين ورصد التراكمات بالعدادات والتي بلغت 100000م٣

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل

الإبراهيمية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة للمواطن الشرب والصرف الصحى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات المقدمة الصحة العامة للمواطنين الصحة العامة للمواطن الصرف الصحى القطاع التجارى القانونية الوصلات الخلسة

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