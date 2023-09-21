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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة أطباء أسنان الشرقية تكرم الطلبة المتفوقين

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية العلم والتعلم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وخاصة في ظل توجه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العلم والتعلم والتحول من الأنظمة التعليمية التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين إلى أنظمة تعليمية حديثة تعتمد على المهارات القائمة على الفكر والتحليل لتحدث طفرات كبيرة تؤدي إلى تطور وبناء الدولة.

 

وفي هذا الإطار أناب محافظ الشرقية المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ للمشاركة في الاحتفالية التي أقامتها نقابة أطباء الأسنان بالشرقية لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية من أبناء أعضاء النقابة وكذلك أطباء الأسنان الحاصلين على الدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراه وزماله) بجانب تكريم أول دفعة أطباء اسنان من خريجي جامعة الزقازيق وذلك بمقر النقابة بمدينة الزقازيق.

 

ألقت نائبة المحافظ كلمة أكدت فيها أهمية الدور الذي تمارسه نقابة أطباء الأسنان لتطوير العمل المهني المرتبط بصحة المواطن والذي يعمل وفق رؤيةٍ منهجية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي لتطوير المهنة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

 

أشادت نائبة المحافظ بمبادرة نقابة الأطباء الاسنان في تكريم الطلاب الأوائل في مختلف المراحل التعليمية لتشجيعهم على التفوق والنجاح، مؤكدة استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتوفير تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على المراكز المتقدمة في مختلف المراحل التعليمية.

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بينما أوضح الدكتور خالد عامر نقيب أطباء الأسنان أن احتفالية اليوم تأتي في إطار حرص مجلس النقابة علي تكريم أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات المتفوقين تشجيعاً لهم علي بذل المزيد من الجهد مقدماً الشكر لمحافظ الشرقية لمجهوداته الدائمة في تحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين وكذلك دعمه الدائم والمستمر لنقابة أطباء الاسنان والتواصل المباشر معهم للتعرف على احتياجاتهم وتلبيه طموحاتهم.

 

وخلال الاحتفالية شاركت نائبه المحافظ في تكريم الطلبة المتفوقين من أبناء أطباء الأسنان وكذلك الأطباء الحاصلين على ( الماجستير والدكتوراه) وعدد من قيادات طب الاسنان بمنحهم دروعاً تذكارية وشهادات تقدير تشجيعاً لهم على مواصلة التفوق العلمي متمنية لهم دوام التوفيق والرقي.

 

وفي نهاية الاحتفالية أهدى نقيب أطباء الأسنان درع النقابة لمحافظ الشرقية تسلمته نائبة المحافظ تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

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