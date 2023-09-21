صحة الشرقية: رفع كفاءة قسم الحضانات بمستشفى بلبيس بتكلفة 2 مليون جنيه

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وانتظام سير العمل بالمستشفى، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتلاحظ تكدس من المواطنين بخزينة المستشفى، وعدم تنظيم عملية تحصيل رسوم العيادات الخارجية.

وشدد على نقل مكان الخزينة على الفور بالقرب من العيادات الخارجية عند مدخل المستشفى، مع زيادة عدد موظفي التحصيل بالخزنة، والتشديد على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المواطنين، مع غلق الباب الداخلي المؤدي من العيادات الخارجية إلي الأقسام الطبية الأخري بالمستشفى، كما اطمأن على الحالة الصحية للمرضى بقسم الحروق، مشدداً على حفظ أي أطعمة لم تستخدم داخل الثلاجة، حفاظاً على صحة المرضى وذويهم، مؤكداً على مدير المستشفى بأهمية النظافة العامة، وأعمال الجرد، وأهمية متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة قسم الحضانات بالمستشفى، بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه، والتي تأتي بعد الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة قسم الأشعة، والبالغ التكلفة التقديرية له مليون جنيه، دعم من ميزانية المديرية، وقام وكيل الوزارة بمعاينة الخامات المستخدمة في العمل بنفسه، والتأكد من كفائتها، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال لصالح المرضى والمواطنين بمركز ومدينة بلبيس.