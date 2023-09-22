تعليم الوادي الجديد: انتهاء الاستعدادات لبدء العام الدراسي

أعلن المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن انتهاء الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن لجان المتابعة الميدانية اجرت مرورا على المدارس المختلفة بالإدارات التعليمية الخمس، وذلك للإطمئنان على الجاهزية والإستعداد لإنطلاق العام الدراسى الجديد 2023_ 2024.

وقال إن اللجان اطمأنت على كافة الإجراءات اللازمة بالمدارس وكافة معايير الأمن والسلامة داخل المنشأة التعليمية، وحل أي مشكلات أو معوقات داخل المدرسة وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى للمدارس .

وفي سياق متصل، أعلنت محافظة الوادي الجديد بالتنسيق مع قطاع المدارس الرسمية الدولية Ips عن استثناء محافظة الوادي الجديد من بعض شروط التقديم بالمدرسة الدوليه،وذلك استجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، حيث تم الموافقة على النزول بسن القبول بالمستوي الأول من رياض الاطفال لمواليد الفترة من 2 اكتوبر حتى 1نوفمبر2019، والصف الاول الابتدائي حتي مواليد 1ديسمير 2019، بجانب قبول التحويل من المدارس الحكومية لتلاميذ المستوي الثاني لرياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول الإبتدائي.