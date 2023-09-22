سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 8 Pro Plus

أطلقت شركة "أوبو" الصينية هاتفها الذكي من الفئة متوسطة المدى الممتازة طراز اوبو رينو 8 برو بلس، الذي يتوفر بألوان الأسود والفضي والأخضر، مع عدة متغيرات حسب الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين، وهو يتميز بشاشة أموليد ذات دقة وضوح عالية بالإضافة إلى إعداد ثلاثي للكاميرات وشحن بقوة 80 وات، ويتوفر بحوالي 17149.5 جنيه مصري أو ما يقدر بـ 555 دولار أمريكي، إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

Oppo Reno 8 Pro Plus

مواصفات Oppo Reno 8 Pro Plus

يأتي مع شاشة عرض نوعها AMOLED تدعم مليار لون مقاس 6.7 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، ودقة وضوح 1080x2412 بكسل كثافة بكسلات 394 نقطة لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى جسم 90.3% ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة لكل متر مربع، مع زجاج واقي ضد الخدش من كورنينج جوريلا Corning Gorilla Glass 5 ويأتي أيضا بتقنية تقنية +HDR10.

يتم تشغيل الهاتف الجديد من أوبو من خلال معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 8100-Max بدقة تصنيع 5 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.85 جيجاهرتز مع نواة Cortex-A78 بالإضافة إلى شريحة معالجة الرسوميات من Mali-G610 MC6 التي تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي وسعة تخزين إما 256GB 8GB RAM أو 256GB 12GB RAM حسب نوع الإصدار.

يحزم الجهاز بطارية مدمجة سعة 4500 لا يمكن إزالتها تدعم الشحن بقوة 80 وات وتصل من 90 إلى 45% خلال 10 دقائق فقط و100% خلال 31 دقيقة فقط كما أنه يدعم الشحن العكسي، مع سوفت وير أندرويد 12 وواجهة مستخدم ColorOS 12.1 ووزن إجمالي للجهاز 183 جرام، ودرجة سمك 7.3 ملم.

يأتي الهاتف الجديد من أوبو مع إعداد كاميرا ثلاثي في الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش إضاءة ليد وتقنية HDR لضبط الألوان مع القدرة على التصوير البانورامي مع إمكانية عزل الخلفية والتصوير الليلي والمؤقت الذاتي ودعم التثبيت البصري، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي في الشاشة بدقة 32 ميجابكسل مع تقنية HDR والتصوير البانورامي مع المؤقت الذاتي والقدرة على كشف الوجوه والابتسامات وعزل الخلفية وميزة الأوتو فوكس.

يأتي مع الجهاز عدة مستشعرات منها التسارع والتقارب والبوصلة والجيروسكوب ومستشعر حرارة الألوان، مع مستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.