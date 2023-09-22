مهرجان الغردقة لسينما الشباب .. هاني سلامة يهدي تكريمه لـ يوسف شاهين

انطلقت مساء الخميس فعاليات حفل إفتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي ، من خلال الاحتفالية السينمائية التي أقيمت بمارينا اليخوت في فندق صن رايز جاردن بيتش.



حضر الافتتاح الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة، واللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، بدأت مراسم الحفل بالسلام الوطني، وعرض فيلم تسجيلي يرصد اجيال مختلة من نجوم السينما المصرية عبر لقطات عاشت في وجدان عشاق السابع.



كذلك استعرض حفل الافتتاح لقطات من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاث، حيث ينظم المهرجان مسابقة للأفلام الطويلة، اخرى للأفلام القصيرة إضافة لمسابقة أفلام الطلبة.

وشهد الحفل الذي قدمته الفنانة ميرنا وليد وابنتها مايا، تكريم الفنان هاني سلامة، وقامت الفنانة. الهام. شاهين بتسليمه قناع الفرعون الشاب "توت عنخ امون"، وفي كلمة ألقاها بعد تكريمه أكد هاني سلامة سعادته بالتكريم، وقال: "تكريمي في أول طلعة لمهرجان سينما الشباب، وهو شرف كبير، واسعدني كثيرا وجودي بمدينة الغردقة".



واهدي هاني التكريم لاسم المخرج الراحل يوسف شاهين وشركة افلام مصر العالمية، وقال إن شاهين له نصيب كبير في هذا التكريم.



فيما وجه الشكر للنجمة إلهام شاهين و لإدارة مهرجان الغردقة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.



كذلك كرم المهرجان المنتج جابي خوري ضيف شرف المهرجان، وقام الفنان محمود حميدة بتسليمه القناع الذهبي لتوت عنخ امون، وقال حميدة: فخر لي أن أسلم جائزة المنتج الفنان جابي خوري.



وعلق جابي خوري قائلا: تعلمت كل شيء من خالي يوسف شاهين ، علمني الشئون الفنية، والإنتاجية وانا وجدت في مجال الانتاج، وشكرا ليوسف شاهين، الذي علمني حب السينما.

وأرسل المخرج الأرميني جيفان افيتسيان رسالة، قراتها على المسرح الفنانة ميرنا وليد، حيث اعتذار افيتسيان عن تمكنه من الحضور لأسباب خارجة عن إرادته، ووجه الشكر لادارة المهرجان لاختياره للتكريم في دورته الأولى، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.



وابدت الفنانة سولاف فواخرجي سعادتها باستلام تكريمها من الفنان الكبير حسين فهمي، وان يأتي هذا التكريم من مهرجان للشباب، وعلقت قائلة إن الشباب يمثل الحياة .. والسينما حياة.



وفي كلمة ألقاها الدكتور خالد عبد الجليل نيابة عن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، أكدت وزارة الثقافة دعمها للمهرجان، والذي وصفه عبد الجليل بأنه إضافة جديدة لبقة مهرجانات السينما المصرية التي تمثل ادوات مؤثرة لقوة مصر الناعمة.



وأكد الخبير السياحي حسام الشاعر الرئيس الشرفي للمهرجان على أهمية المهرجانات الفنية في دعم السياحة المصرية، وقال إن إقامة مهرجان سينمائي في الغردقة سيسهم بالتأكيد في الترويج لمدينة السحر والجمال عالميا.



ووجه الكاتب و السيناريست محمد الباسوسي الشكر لكل من دعم المهرجان منذ أن كان فكرة ، مشيرا إلى أن حلم إقامة مهرجان نوعي متخصص في سينما الشباب اجتمع علية مجموعة من المخلصين والمحبين لفن السينما، واليوم تحول الحلم إلى حقيقة بيننا.



فيما وجه الكاتب الصحفي قدري الحجار الشكر لكل الداعمين للمهرجان والمؤسسات الراعية التي ساهمت في خروج المهرجان بشكل يجعل منه إضافة حقيقية لقائمة مهرجانات السينما المصرية.

واختتمت الليلة السينمائية بعرض فيلم الافتتاح "برسوم يبحث عن وظيفة" المخرج محمد بيومي، وذلك في إطار الاحتفال بمرور مائة عام على تصوير اول فيلم مصري قصير صناعة مصريين.