هل ينشأ نظام عالمي جديد بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية ؟.. جوزيف بوريل يجيب

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 إن الحرب الأوكرانية الروسية، ستصبح في نهاية المطاف أحد أسباب تشكيل نظام عالمي جديد، إلى جانب العوامل الأخرى مثل المنافسة بين الصين والولايات المتحدة وصعود الجنوب العالمي.

واعترف بوريل بأن الاتحاد الأوربي على هذه الخلفية، يحاول منع التحالف بين روسيا والصين ودول الجنوب العالمي قائلا “إن شعوب الجنوب العالمي تريد الاعتراف بها لأنه قبل 40 إلى 50 سنة، عندما تم بناء النظام العالمي، لم تكن بعض هذه البلدان موجودة، لقد كانوا إما مستعمرين أو فقراء لدرجة أنهم لم يكن لهم صوت”.

وقال بوريل لصحيفة الجارديان البريطانية: "إنهم الآن دول مستقلة، وينموون اقتصاديًا وديموغرافيًا ويريدون أن يكون لهم رأي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أكد في وقت سابق أنه يتعين على الغرب إقناع الجنوب العالمي بأنه على حق في الوضع المحيط بأوكرانيا، وإلا فإن هذه الدول سوف تختار "المسار الروسي".

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المزيد من الدول تسعى جاهدة لإقامة علاقات مع منظمة شنجهاي للتعاون ومجموعة البريكس وتصبح أعضاء كاملي العضوية.

و أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت بمثابة بداية انهيار النظام العالمي على النمط الأمريكي والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب حقاً، لا يقوم على الأنانية الليبرالية العولمية التي تتبناها الولايات المتحدة، بل بل على السيادة الحقيقية للشعوب.