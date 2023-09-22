الخارجية الروسية : تصريحات رئيس كوريا الجنوبية مسيئة لعلاقاتنا

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن وزارة الخارجية الروسية عبّرت عن استياءها من تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول واعتبرتها مسيئة للعلاقات بين روسيا وكوريا الجنوبية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن تلك التصريحات تؤثر سلبًا على التعاون الثنائي وأنها لا تخدم تطوير العلاقات بين البلدين.

وأعرب الجانب الروسي عن استيائه من موقف كوريا الجنوبية واعتبارها تصريحات الرئيس يون تكهنات لا تُشجع على التعاون الثنائي.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها ستنقل موقفها إلى كوريا الجنوبية وستبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المحادثات.