شكري يلتقي وزير الخارجية الروسي على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، عن لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره المصري، سامح شكري، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، “على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية سيرجي لافروف، بنظيره المصري سامح شكري”.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس، في الاجتماع الوزاري حول التقييم العالمي الأول تحت اتفاق باريس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك، حيث ألقى كلمة بصفته رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فى تصريح صحفى، إن وزير الخارجية أكد فى بيانه على الحاجة لتقييم أوجه القصور التي أدت إلى الوضع الحالي الذي يشهد كوارث ناتجة عن المناخ بصورة تكاد تكون يومية، مطالباً بتبني خطوات عملية بشأن موضوعات العدالة المناخية والتمويل والانتقال العادل والروابط بين المناخ والتنمية.