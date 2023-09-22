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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يكشف خريطة لشرق أوسط جديد بعد السلام مع السعودية

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الجمعة، إن السلام مع المملكة العربية السعودية سيخلق شرق أوسط جديد.

 

رفع نتنياهو خريطتين، واحدة للشرق الأوسط القديم والأخرى للشرق الأوسط الجديد ليبين كيف يمكن للسلام أن يحدث التغيير.

 

جاء خطاب رئيس الوزراء وسط محادثات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تزايد التوترات على طول حدود غزة والضفة الغربية وفي الداخل، حيث تنتظر الحكومة حكم المحكمة العليا بشأن قانون معقولية الإصلاح القضائي الذي يمكن أن يرسل إسرائيل الدخول في أزمة دستورية.

 

بدأ نتنياهو خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحديث عن طهران. وفي حديثه مع زعماء العالم، أوضح أن إسرائيل والزعماء العرب يشتركون في أشياء كثيرة، ويمكن أن يكون ذلك أساسًا للتعاون.

 

قال نتنياهو للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على إقامة علاقات مع الدول العربية بغض النظر عن الصراع الفلسطيني. يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض على علاقات إسرائيل مع الدول العربية. 

 

كما أخبر نتنياهو الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اتفاقيات إبراهيم تبشر ببزوغ فجر شرق أوسط جديد.

 

قال: الآن، ومع بزوغ فجر سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية، سوف تحذو دول عربية أخرى حذوها وتعزز إمكانية السلام مع الفلسطينيين. وقال إنها ستشكل علاقات بين اليهود والمسلمين.

نتنياهو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة شرق أوسط جديد الإسرائيلي السعودية

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