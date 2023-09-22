شتائم وتهديد.. راكب يثير الرعب داخل مطار بعد التأخر عن موعد طائرته

انتشر مقطع فيديو قصير لرجل عاري الصدر غاضب يثير الرعب والفزع داخل قاعة أحد المطارات بعد أن فقد موعد رحلته.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية، وفي مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، يخلع الرجل المجهول قميصه في حالة من الغضب قبل أن يبدأ في إلقاء الأثاث باتجاه موظفي المطار.

وتم تصويره وهو يرمي سلة المهملات على الحائط قبل أن يصرخ ويشير بغضب إلى الموظفين الذين كانوا يختبئون خلف باب زجاجي في مطار بالما.

شتائم وتخريب داخل المطار

قام الراكب الغاضب بإلقاء الشتائم على الموظفين الأرضيين المذعورين بعد أن فقد رحلته في الساعة 5.43 صباحًا إلى غران كناريا.

وفي مرحلة ما، التقط جهاز كمبيوتر وحطمه على الحائط قبل أن يفعل الشيء نفسه بالكرسي والطابعة، وفقًا لتقارير ألتيما هورا.

وشوهدت قطع الأثاث المكسورة متناثرة على أرضية بوابة الصعود إلى الطائرة.

وطلب الموظفون المذعورون المساعدة، ثم وصل ستة من حراس الأمن إلى مكان الحادث الفوضوي ليجدوا الرجل لا يزال في حالة هياج.

ويقال إنه دخل بعد ذلك إلى حمام النساء حيث كسر مرآة وهدد بالتخلص من حياته.

يأتي ذلك بعد أن اندلعت حالة من الفوضى على متن طائرة تابعة لشركة Ryanair، حيث هتف الركاب بعد أن صفعت امرأة رجلاً على وجهه، وتم اعتقال الرجل بعد فترة وجيزة.