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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انقلبت السيارة وانفجرت..سائق ينجو من الموت بأعجوبة في حادث سير بأمريكا

حادث سير
حادث سير

شهدت شوارع أمريكية حادث سير خطيرا كاد أن يودي بحياة السائق لكنه نجا في النهاية بأعجوبة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أظهر الفيديو سيارة رباعية تسير بسرعة كبيرة، قبل أن تتفاجأ بشاحنة ضخمة قادمة من الجهة اليمنى واصطدمت المركبتان بقوة، ما خلف كرة نارية ضخمة ولكن سائق السيارة نجا بأعجوبة دون أن يصاب بأذى.

وقالت "ديلي ميل" إن الحادث وقع عند تقاطع طرق في مقاطعة ستيل واستغرب معلقون من الطريقة التي نجا بها السائق، وقالوا إن الشاحنة كادت "أن تسحق السيارة بالكامل".

وذكر سائق السيارة أنه كان يقودها بسرعة للوصول إلى العمل، مشيرا إلى أنه لم ير الشاحنة قادمة، حتى اختفى تحتها وانقلبت مركبته وانفجرت.

ووفقًا لتقرير الشرطة، كان كلا السائقين يرتديان أحزمة الأمان ولم يستهلكا الكحول.

حادث السائق

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