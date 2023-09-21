لبنان.. أول تعليق لوزير الخارجية على حادث السفارة الأمريكية بـ بيروت

تلقت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني الدكتور عبدالله بوحبيب أدان فيه الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الاميركية.

كما أكد الوزير بوحبيب في اتصاله من نيويورك على ضرورة محاسبة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم.

كما شدد الوزير اللبناني على التزام بلاده بتأمين الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية الأجنبية بما يتوافق مع إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.



وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي، تكليف لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بإجراء التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر منتصف الليل الماضي.

ونقلت صحيفة “هنا لبنان” عن مصدر قضائي قوله أن القاضي عقيقي “طلب من مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية، تكثيف التحريات لكشف هوية المسلّح الذي أطلق النار وتوقيفه”، مشيراً إلى أن الأجهزة “عثرت بالقرب من مدخل السفارة على الحقيبة التي كان يحملها المسلّح ويخفي بداخلها الرشاش والذخيرة المستخدمة في الحادث”.

ووصف المصدر الحادثة بأنها “جريمة خطيرة استهدفت سفارة دولة كبرى، لكنها بالوقت نفسه تستهدف الأمن والاستقرار في لبنان”.

وتجري الأجهزة الأمنية مسحاً ميدانياً لمدخل السفارة ومحيطها.

وأفاد مصدر أمني ل“هنا لبنان” أن “المعلومات الأولية ترجّح أن يكون مطلق النار راقب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لتنفيذ العملية”، لافتاً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية ما زالت تضرب طوقاً حول مقرّ السفارة، وتعمل على تمشيط المكان وجمع كاميرات المراقبة بهدف تحليلها.