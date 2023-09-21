لبنان.. وزارة التربية تنفي مشروع دمج الطلاب السوريين مع اللبنانيين

نفى المكتب الإعلامي بوزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل بخبر مفاده أنّ المديرية العامة للتربية بصدد القيام بمشروع يُشجّع على دمج التلامذة السوريين بالتلامذة اللبنانيين بالتعاون مع جمعية hardwired".

وأكد المكتب الإعلامي للتربية أنّ "هذا الخبر غير دقيق لأنّ المشروع لا علاقة له مطلقاً بموضوع إدماج السوريين باللبنانيين، إنّما استعمال مفهوم الادماج يعني إدماج التلامذة اللبنانيين بغض النظر عن اختلافاتهم إما لجهة الاحتياجات التربوية أو تنوّع العادات والتقاليد".

كما لفت إلى أنّ مفهوم التعددية في المشروع مع الوزارة يأتي من مبدأ احترام التنوع الطائفي والديني والعرقي في بلد يرتكز على الحوار والتلاقي ونشر ثقافة احترام الرأي الآخر بين المتعلمين".

