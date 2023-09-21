كأنك في لبنان.. شاطئ رأس راية بطور سيناء ملجأ العائلات للاستمتاع بالبحر

يعتبر شاطئ رأس راية بطور سيناء ملجأ العائلات والأسر للاستمتاع بالبحر بعيدا عن الزحام وطلبا للخصوصية.

وتختار كل عائلة مكانا خاليا بالقرب من النباتات الخضراء مستقل وبعيد عن الزحام.

وقد اعتاد أهالي طور سيناء على المحافظة على الخصوصية في شواطئ رأس راية التي تشبه أحراش لبنان، والتي تشتهر بالصيد والطيور المهاجرة والمساحات الخضراء والمزارع الخضراء بالقرب من قرية الجبيل.

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري بالصور والفيديو شاطئ طور سيناء "ريفيرا" أهالي طور سيناء للاستمتاع بالبحر.

يقول شعبان فرج، الذي جاء من القاهرة لطور سيناء، إنه شاطئ جميل ورائع ومن أجمل الشواطئ الخلابة لمن لا يستطيعون الذهاب للساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة.

وأضاف أن الشاطئ هادئ ومفتوح مجانا طوال اليوم، ويمارس المواطنون اللعب والشواء والاستجمام طوال النهار.

فيما قال المهندس مصطفى عبد الله إن شاطئ رأس راية أجمل شاطئ في طور سيناء رغم بعده عن المدينة، ولكن الناس يقصدونه لأنه مستقل وهادئ.

وطالب إسلام إسماعيل، من مواطني طور سيناء، بالمحافظة على الشاطئ وأن يظل على طبيعته للعائلات، وأن يتم تنظيم حملات لنظافته وتوضع به نقطة إسعاف خلال الصيف للطوارئ.

وتوجد في رأس راية منطقة أثرية وحفريات تعود للدولة المملوكية والفاطمية، كشفت عنها حفريات البعثة اليابانيه للآثار، وهو شاطئ يمتد لمسافة كبيرة ويشبه أحراش لبنان وبه مناطق خضراء كبيرة.



شواطئ راس راية

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