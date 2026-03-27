انفجارات تهز عدة مدن إيرانية وسط غموض الأسباب
بالأسماء.. مقصلة الأهلي تطيح بالنجوم في الميركاتو الصيفي
دراسة: الصحافة الورقية تصمد أمام "الرقمي" وتستعيد بريقها عالمياً
أكبر سعر دولار في السوق الرسمي اليوم.. 52.78 جنيه الأعلى
البنتاجون يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
مفاجأة بشأن مستقبل مدير الكرة داخل القلعة الحمراء
إسرائيل تعترف بالفشل.. الاحتلال يواجه صعوبة في تدمير القدرات العسكرية الإيرانية
المنطقة على صفيح ساخن.. هل تنجح الوساطة المصرية في كبح التصعيد وصناعة السلام؟
ترامب يتعهد بدفع رواتب موظفي أمن المطارات وسط أزمة تمويل في واشنطن
طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك قبل انطلاق مباريات التتويج بالدوري
وداعا "حبات البَرَد".. استقرار تدريجي في حالة الطقس بدءا من الجمعة
محمد العرابي: مضيق هرمز هدف واشنطن المقبل والانقسام داخل إيران يعقّد الأزمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البنتاجون يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط

فرناس حفظي

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادر مطلعة على الخطط، أن البنتاجون تدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية إضافية.

وبحسب التقرير، من المرجح، أن تضم القوة جنود مشاة ومركبات مدرعة،  وفي حال إرسالها، ستُضاف هذه القوات إلى نحو 5 آلاف من مشاة البحرية الأمريكية الموجودين بالفعل في المنطقة، فضلاً عن آلاف الجنود الإضافيين من الفرقة 82 المحمولة جواً الذين تم إرسالهم بالفعل.

أفادت مصادر “أكسيوس” الأمريكية بأن البنتاجون يستعد لتطوير مجموعة من الخيارات العسكرية الواسعة ضد إيران، في إطار ما وصفته بـ "الضربة القاضية" المحتملة، في حال فشل الدبلوماسية وازدياد التوترات في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن هذه الخيارات قد تشمل استخدام القوات البرية الأمريكية، بالإضافة إلى حملة قصف واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية، بما يمثل تصعيدًا واضحًا في التهديد العسكري لطهران.


أزمة مضيق هرمز
تأتي هذه التحضيرات بعد سلسلة من التطورات الأخيرة التي زادت المخاطر في المنطقة، من بينها استمرار إغلاق مضيق هرمز، وعرقلة حركة الشحن البحري، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات الدبلوماسية مع إيران حول برنامجها النووي.

وأكدت المصادر أن تصعيدًا عسكريًا ضد إيران قد يصبح أكثر احتمالًا إذا لم يتم تحقيق تقدم ملموس في هذه المفاوضات، مما يعكس ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران.

كما كشفت المصادر أن الجيش الأمريكي أعد خططًا لعمليات برية في عمق الأراضي الإيرانية، بهدف تأمين مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وهو الهدف الذي يشير إلى خطورة أي مواجهة برية محتملة في الأراضي الإيرانية، وقدرتها على إشعال صراع شامل في المنطقة.

ويعكس ذلك استعداد الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل ليس فقط الضربات الجوية بل والتوغل البري، ما يضع إيران في مواجهة تحديات استراتيجية كبيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

ترشيحاتنا

أيمن الصفدي،

الصفدي وروبيو يبحثان التصعيد الإقليمي.. وواشنطن تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

ايال زامير

رئيس اركان جيش الاحتلال يحذر نقص في عدد المقاتلين وتراجع جاهزية الوحدات

السفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية

مصر تقود اجتماع المجموعة الأفريقية في فيينا لتعزيز التنسيق ودعم التنمية

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد