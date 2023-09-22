افتتاح مهرجان الوفد للتسوق بكفر الشيخ | صور

افتتح اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ يرافقه المهندس حسن موافى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ معرض حزب الوفد بكفرالشيخ تحت مسمى " مهرجان الوفد للتسوق " تحت رعاية النائب الوفدى باسم حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ وقلين وتنظيم محمد الغنام رئيس لجنة مركز كفرالشيخ والدكتورة مروة بسيونى جمعة رئيس لجنة المرأة ومريم الخامى رئيس لجنه شباب الوفد بمركز كفر الشيخ.

وصرح النائب الوفدى باسم حجازى أن هذا المعرض خطوة عملية من حزب الوفد بكفر الشيخ لمحاربة الغلاء وخدمة أهلنا فى كفر الشيخ.

وأشار محمد نجيب زغلول ، رئيس اللجنة العامة لحزل الوفد بكفر الشيخ إلى أن الوفد بكفرالشيخ بدأ خطوات عملية وجادة من العمل الميدانى المنظم بفضل كوادر الوفد النشيطة بكفرالشيخ ومهرجان الوفد للتسوق اول الغيث ونعدكم بالمزيد.

ومن جانبه أشاد الصحفى حماده بكر السكرتير العام لوفد كفر الشيخ بالتنظيم الجيد من قيادات لجان مركز وبندر كفرالشيخ واهتمامهم بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم ومساندتهم .

وقال محمد يسرى الغنام رئيس لجنة مركز الشيخ أعد أهلنا فى كفر الشيخ وبعد الأقبال الجماهيرى المشرف فى اليوم الأول من المهرجان بتبنى كل القضايا التى تهم المواطن.

أما الدكتوره مروة بسيونى جمعه رئيس لجنة المرأة قالت :نحن سعداء بهذا الأقبال الجماهيري الكبير الذي كلل مجهودنا بالنجاح الأمر الذى يدفعنا لبذل المزيد من الجهد لنيل ثقة المواطنين ويعود الوفد لسابق عهده بين الناس وضميرا للأمه ولن يتم ذللك الأ بالعمل الجاد والمستمر.

وعبرت مريم الخامي ، رئيس لجنة شباب الوفد بكفر الشيخ عن سعادتها بنجاح المهرجان بتعاون الجميع وأخص بالذكر فريق شباب الوفد بكفرالشيخ والقائمين على الترتيبات منذ اليوم الأول للأعداد للمهرجان.



من جانبه قال ماهر وهبان السكرتير العام المساعد للوفد بكفرالشيخ أروع مافى هذا المهرجان هو التنوع الكبير فى حجم المعرض من السلع الأساسية التى تهم المواطن وفارق الأسعار والخصومات الحقيقية التى نالت اعجاب المترددين على المهرجان وكل يدفعنا للحفاظ على هذه الثقه وليبقى الوفد دوما حزبا ينحاز للوطن والمواطن.

حضر الاحتفالية المهندس شلبى الزغلى وضياء بدر نواب رئيس اللجنه العامه وحسن حماد أمين الصندوق ومختار الشهاوى ومنال ايوب وإيهاب إبراهيم من قيادات الوفد بالمحافظة.