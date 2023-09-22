استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية بـ المصريين الأحرار في سيوة

عقد سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح اجتماعا لأمانة سيوة بحضور عبدالعزيز زكريا أمين مركز سيوة، وأعضاء هيئة المكتب.

ناقش الزعيري والأمانة بسيوه تذليل المعوقات التي تمنع تقديم خدمات للمواطن وكذلك عرض توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار للمرحلة القادمة والتحضير لانتخابات الرئاسية، وإعداد الكوادر وشباب الحزب للنزول للشارع والعمل علي تقديم كل ما يلزم من أجل تنفيذ توصيات الامانة العامة بالقاهرة.

حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أطلق الحملة التمهيدية في يوليو الماضي، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة بالنتخابات الرئاسية المقبلة.