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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ذكراه.. هشام سليم: بموت في يسرا وصحابي الفنانين كتير

الفنان هشام سليم
الفنان هشام سليم

استعادت فضائية "العربية" تصريحات سابقة لـ الفنان الراحل هشام سليم، في ذكرى وفاته، والتي تحدث فيها عن العديد من الملفات المختلفة.

قال هشام سليم إنه في أحد الفترات شعر بالملل من التمثيل، لافتًا أن تجربة مع الزواج مميزة بالنسبة له، ولكنه لم ير في نفسه مذيع مميز، حيث أعطى نفسه تقييمًا 3 من عشرة فقط لا غير. 

هشام سليم في حوار سابق مع قناة العربية

وأضاف "سليم"، خلال تصريحاته في حوار سابق مع قناة "العربية"، أن يوجد العديد من الأدوار التي قدمها يفتخر بها خلال مسيرته الفنية، وأنه تعلم الكثير من والده صالح سليم، وأبرز ما تعلمه أن يكون نفسه فقط لا غير، موضحا أن أكثر ما يزعجه في الوسط الفني هو المواعيد وعدم الالتزام بها، "مبسمعش أغاني المهرجانات ولا أعرف عنها حاجة أصلا". 

واستكمل هشام سليم، أنه ظل داعم ومشجع للنادي الأهلي حتى الوقت الحالي، ويحب الحديث في السياسة على الرغم من الأقاويل أنها قد تفقد البعض شعبيته، "أنا مبفهمش في السياسة أوي بس ليا آراء زي كل الناس، وبحب أفتي زي كل الناس في السياسة". 

وأردف، أنه يرى مواقع التواصل الاجتماعي سيئة من وجهة نظره، لافتًا إلى أن الجزء الأخير من مسلسل "ليالي الحلمية" لم ينجح في الشارع المصري.

وعن تقاضي بعض الفنانين ملايين الجنيهات في أعمال فنية، عقب قائلا: "بعض الفنانين تستحق الحصول على الملايين دي، والبعض الآخر مينفعش يمثلوا أصلا، ومفيش نجم واحد في مصر، كل واحد له معجبينه بيعتبروا هو الأول".

وأردف هشام سليم، أن علاقته مع بناته لم تكن لطيفة في الفترة الأخيرة، وأن أكثر ما يزعجه في الأسئلة هي انتماؤه الرياضي. 

وشدد على أنه لم يتجاهل السينما المصرية، وإنما هي من تجاهلته: “السينما اللي تجاهلت هشام سليم بس أنا مش معبرها برده، وبموت في الفنانة يسرا، وليا صحاب كتير جدا في الوسط الفني”. 

هشام سليم صالح سليم قناة العربية الوسط الفنى الأهلى

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