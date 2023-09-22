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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن يحيون ذكرى رحيل هشام سليم الأولى.. شاهد

هشام سليم
هشام سليم

حرص عدد كبير من نجوم الفن على إحياء الذكرى الأولى لرحيل صديقهم الفنان هشام سليم والذى وافته المنية يوم 22 من شهر سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض السرطان.

ووجه كل فنان رسالة خاصة يعبر فيها عن مدى حزنه بفقدان صديقهم هشام سليم والفراغ الذى تسبب فيه بعد الرحيل وكان من هؤلاء الفانين صلاح عبد الله وهند صبري ومنة شلبي وفيدرا ويسرا وعمرو سليم ومحمد جمعة وطارق لطفي وانوشكا بالإضافة إلى عدد من أصدقائه المقربين.
 

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ذكرى وفاة هشام سليم

تحل اليوم الجمعة 22 سبتمبر، ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الأولى، الذي ولد في 27 يناير عام 1958، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 64 عاما. 

 

هشام سليم يروي حكايته مع التدخين

 

 قبل 5 سنوات، قال الفنان هشام سليم، إن والده حذره من الغرور وأن يوقف نفسه عند الحدود وألا يتعالى على أحد، مفيدًا بأنه بدأ مشواره الفنى منذ أن كان عمره 13 عاما، لافتًا إلى أن والده كان يضربه كثيرًا فى الصغر بسبب شقاوته هو وأخوته.
 

وأضاف هشام سليم، خلال حديثه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنه بدأ تدخين السجائر وهو في عمر 8 أعوام، مشيرًا إلى أن أصدقائه كانوا أكبر منه وهم أول من علموه شرب السجائر، موضحا أن والده لم يكتشف تلك العادة إلا بعد بلوغه 16 عاما.

هشام سليم الفنان هشام سليم مرض السرطان ذكرى رحيل الفنان هشام سليم

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