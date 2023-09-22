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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الخارجية الأمريكية يكشف سر علاقة واشنطن مع موسكو وبكين

صدى البلد

كشف المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، عن سر علاقة الولايات المتحدة مع كل من روسيا والصين. 

وأشاد ويربيرج بدور الجمعية العامة للأمم المتحدة في التحديات العالمية وأشار إلى دور مصر البارز في هذا السياق.

وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى للتعاون مع الصين في مجموعة من القضايا المشتركة مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والاقتصاد. وأكد أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعتمد على مصالح مشتركة رغم وجود اختلافات كبيرة.

أما فيما يتعلق بروسيا، فأشار إلى وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في بعض الملفات، لكنه أكد أن هناك أيضًا اختلافات كبيرة تجعل التعاون يتطلب حذرًا. 

وأشار إلى الأحداث في أوكرانيا وأنه يجب أخذها بعين الاعتبار.

وختم بالإشادة بدور مصر في ملف تغير المناخ وتنظيم قمة COP27 في مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتعزيز التعاون مع مصر في هذا السياق.

المتحدث الإقليمي بإسم وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة وروسيا الولايات المتحدة والصين التحديات العالمية

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