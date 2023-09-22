الخارجية الأمريكية: الهند وكندا شريكان مهمان بالنسبة للولايات المتحدة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية " مارجريت ماكلود " أمس /الخميس/ أن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات مع كل من الهند وكندا، وأن البلدين شريكان مهمان بالنسبة للولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة -في تعليقات أدلت بها بشأن تزايد حدة التوتر حاليا بين الهند وكندا- "إن الادعاءات التي رددها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تثير الشعور ببالغ القلق، ونحن على اتصال مع حلفائنا الكنديين، ونحث الحكومة الهندية على التعاون في التحقيق الجاري فيما يتعلق بهذا الشأن".



وأضافت المتحدثة قائلة "إن الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات مع كندا، وإنها ترتبط أيضا بعلاقات مع الهند ، وهما شريكان مهمان بالنسبة لنا ، ولكن الشىء الأكثر أهمية هو أنه يتعين تقديم المذنب إلى العدالة".



جدير بالذكر أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدرين واتسون كان قد رفض، في وقت سابق اليوم، ما تردد من تقارير عن قيام الولايات المتحدة بتوبيخ كندا بعد اتهامها للحكومة الهندية بأنها وراء اغتيال الزعيم الانفصالي السيخي هارديب سينج نيجار. وقال واتسون إن هناك تنسيقا وتشاوراً مع كندا، وهناك أيضاً تواصل مع الحكومة الهندية.



وكان واتسون يرد بذلك على تقارير وردت في وسائل إعلامية أمريكية تفيد بأن واشنطن نأت بنفسها عن ادعاءات كندا عن تورط نيودلهي في قتل نيجار.



من جانبه، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، ادعاءات رئيس الوزراء الكندي ضد الهند فيما يتعلق بقتل نيجار، بأنها "ادعاءات خطيرة"، وقال -خلال مقابلة مع شبكة تليفزيون /سي بي إس نيوز/ - إن الولايات المتحدة تريد أن تجري معالجة هذه المسألة بطريقة تتسم بالشفافية.



وحث كيربي الهند على التعاون في التحقيق الجاري فيما يتعلق بهذا الشأن، وقال "إن هذه الادعاءات خطيرة، ونحن نعرف أن الكنديين يجرون تحقيقا، ونحن لانريد أن نستبق نتائج هذا التحقيق، ولكننا نحث الهند على التعاون في ذلك التحقيق أيضاً".



وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشي كان قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أن إدعاءات كندا بشأن الهند "ذات دوافع سياسية".