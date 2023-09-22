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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب الاتحاد : ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة لتكملة الحلم

صدى البلد

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الحزب يدعم وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكملة المشوار التنموي الذي بدأ منذ توليه الحكم، نريد تكملة الحلم.

وأكد صقر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري مشارك في التنمية المجتمعية التي شهدها الوطن على مدار العشر سنوات الماضية، لذا من حق المصريين أن يكتمل هذا الحلم حتى النهاية.

وأضاف في حديثه، أن مصر استطاعت التصدي للأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث قامت مصر بتدشين عدد من المشروعات القومية والمبادرات المصرية من أجل إعانة المواطنين على صدى الأزمات الخارجية.

وتابع: "مصر الدولة الوحيدة المستقرة في المنطقة، لذا الشعب المصري مدرك لكل هذه الصعاب الخارجية، ولهذا ليست هناك استجابة كبيرة للشائعات الخارجية التي تهدف لإسقاط الوطن".
 

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