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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب الاتحاد: السيسي جعل مصر تقف على رجلها بعد حكم الإرهاب

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل مصر "تقف على رجلها" بعد عام من حكم الإرهاب، مشيرا إلى أن التنمية لم تكن تستمر دون هذا الاستقرار.

وتابع رئيس حزب الاتحاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من تجفيف منابع الإرهاب، ومن هنا تمكن من البناء، موضحا أن إحداث طفرة تنموية يحتاج إلى وقت وجهد، والدولة المصرية خلال السنوات الماضية بذلت جهدا كبيرا، والمصريين شركاء في تحمل هذا الجهد، والمشكلات الإقليمية والدولية.
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وأضاف "صقر"، أن الدولة المصرية نجحت بعد أربع سنين عجاف من إعادة البناء، والانطلاق بمشاريع عملاقة في الصناعة والزراعة.

وذكر الحزب، في بيان له اليوم، إن دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعه وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجفيف منابع الإرهاب رضا صقر رئيس حزب الاتحاد رضا صقر

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