عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد جدل منع النقاب في المدارس.. أزهري: ليس فرضا وهذا دليلي

النقاب
النقاب

قال الدكتور محمد سالم أبو العاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، إن المشكلة الأخطر في الجدل حول قرار منع النقاب في المدارس، أن يتحول النقاب- والذي هو قضية خلافية- إلى عقيدة، حيث أن الأدلة الشرعية ضد النقاب.

وأضاف عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، خلال حواره ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”:" هناك رواية وهي أن هناك امرأة جاءت إلى النبي محمد صلي الله عليه وسلم تهب لنفسها له لكي يتزوجها، فسكت عليه الصلاة والسلام وصعد وقلب النظر فيها"، مضيفا: "لكن وفى حال كان الوجه مغطى كما يدَّعي من يدَّعي بأن النقاب فرض، إذا النبي صعد النظر في ماذا؟، وهناك روايات عديدة غيرها".

وأوضح عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقا، أن: “القضية تكمن في مشكلة اجتماعية، هي أن فعل الناس يجعل النقاب دينًا، وعندما يتم محاربته؛ فإن الشخص يحارب الدين، ويحرض على الفحش، حتى سمعت من بعض المشايخ السلفيين، يتهمون المرأة غير المنتقبة بأنها زانية، وهذه  القضية قضية ثقافة مغلوطة تبث في المجتمع".

الدكتور محمد سالم أبو العاصي كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر جامعة الأزهر سابقا النقاب منع النقاب منع النقاب فى المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

طقس بارد وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: استمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي يضغط على دول العالم

iphone 15 Pro Max من الذهب بسعر 321 ألف جنيه فقط

وزير الخارجية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية شديدة الخصوصية

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

عزل زيلينسكي وانهيار الجيش الأوكراني.. ضابط أمريكي سابق يكشف مفاجأة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي بـ دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب غير متوقعة لحدوث جفاف العين.. احذرها

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

بعد كشفها سبب انفصالها.. 5 صور لـ بشرى وزوجها السابق

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ