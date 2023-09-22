إنشاد ديني على نغمات شعبية| جدل بسبب المطربة المنتقبة.. وصاحب الفيديو: “دي مراتي وأبوها موافق”

المطربة المنتقبة.. انتشر فيديو كليب لأغنية تدعي "مابروحشي مكان غير لما اتوضي واصلي"، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وظهر في الفيديو شاب يمسك آلة الدف الموسيقية وبجانبه سيدة مرتدية النقاب باللون الأبيض.

وتناول الفيديو كليب، وقوف كل من الشاب وهو يدق علي الآلة الموسيقية، بينما تسقف السيدة المنتقبة، وهما يغنيان إنشاد ديني علي نغمات شعبية أمام الميكروفون، ليتسبب الفيديو في جدل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المطربة المنتقبة وزوجها

المطربة اللامعة المنتقبة

وتسبب فيديو "مابروحشي مكان غير لما اتوضي واصلي"، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهاجم رواد السوشيال ميديا الفيديو بسبب غناء مطربة منتقبة، وبسبب غناء الانشاد الديني علي نغمات شعبية.

وعلق رواد السوشيال ميديا علي الفيديو بتعجب شديد، وجاءت التعليقات كالاتي: "المطربة المنتقبة اللامعة! إنا لله وإنا إليه راجعون - الإلتزام الموضة ربنا يرحمنا - كدة الوضع بقي خطر".

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

النجاح له أعداء

ويدعي الشابان من فيديو كليب أغنية "مابروحشي مكان غير لما اتوضي واصلي"، آية العدوي وزوجها المنشد مصطفى رضا، وهما منشدان دينيان ويقومان بإحياء الحفلات والأفراح الدينية بأناشيد علي نغ مات شعبية.

وقال المنشد مصطفي رضا، زوج المنشدة المنتقبة وصاحب الفيديو، أن هذا الانتقاد الواسع علي الفيديو يدل علي نجاحه، والنجاح له أعداء وهذا أمر طبيعي، والأغنية حققت انتشارًا واسعًا بسبب نجاحها.

المطربة المنتقبة وزوجها

زوجته وجعلها ترتدي النقاب

وأشار صاحب الفيديو، إلى أن المطربة المنتقبة هي زوجته، ولم تكن منتقبة من قبل، لكنه هو من جعلها ترتدي النقاب حتي تقوم بالغناء، لاسيما أنهم يقومون بالغناء في أماكن كثيرة أمام عدد من الجمهور.

وكشف مصطفي رضا، أنهم يقومون بالغناء في الأفراح، وهذه ليست الأغنية الأولي لهما، ولكنها الأغنية التي حازت علي انتشار واسع علي السوشيال ميديا، ولم يرد علي اي انتقاد وجه له.

المطربة المنتقبة وزوجها

أبوها موافق

وأشار مصطفي رضا، إلى أنه يقوم بالغناء مع زوجته منذ عامين، عقب زواجه من آية العدوي، المطربة المنتقبة، وكان يعلم أنها موهوبة ويقومان بالغناء في كافة الأفراح الإسلامية سويًا.

وعقب مصطفي، أنه يوجد صلة قرابة تجمعه مع زوجته، فهي بنت عمته، وفي أول فرح لهما يقومان بالغناء فيه، قابلوا عدد من الانتقادات بسبب غناء زوجته المطربة المنتقبة، ولكنه قال: "الرأي الأول والأخير لأبوها يبقى الموضوع منتهي".

المطربة المنتقبة وزوجها

أحسن من المهرجانات والإيقاعات حلال

وتابع مصطفي رضا، أن أعماله لا يوجد لها علاقة بأغاني المهرجانات، وأنه يقدم محتوي هادف ومحترم، والانتقاد الذي يوجه له دليل علي نجاحه في أعماله.

وعن استخدامه للآلات الموسيقية في الإنشاد الديني، قال مصطفي: "أغلبية شغلنا دفوف والدفوف حلال، والإيقاعات كلها حلال".