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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ عبري: إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر على الوطن العربي

أحمد فؤاد أنور
أحمد فؤاد أنور

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن تأثير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي العالم العربي بأسره مازال حتي الآن، مشيراً إلى أن عبد الناصر قام بحشد الرأي العام ضد إسرائيل.

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أستاذ عبري: نظرية الأمن الإسرائيلي اهتزت بشدة بعد هزيمة حرب أكتوبر

 

وأضاف "أنور" خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر علي الوطن العربي، موضحاً أن عبدالناصر شن حرب استنزاف مريرة ضد القوات الإسرائيلية.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن إسرائيل تحاول تهدئة الغليان الموجود في تل ابيب بنشر الشائعات حول حرب أكتوبر.

الاعلامية رانيا هاشم الأمن الإسرائيلي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الراحل جمال عبد الناصر القوات الإسرائيلية الوطن العربي برنامج بصراحة حرب اكتوبر قناة الحياة

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