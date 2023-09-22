أستاذ عبري: إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر على الوطن العربي

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن تأثير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر علي العالم العربي بأسره مازال حتي الآن، مشيراً إلى أن عبد الناصر قام بحشد الرأي العام ضد إسرائيل.

وأضاف "أنور" خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن إسرائيل تدرك حجم تأثير جمال عبد الناصر علي الوطن العربي، موضحاً أن عبدالناصر شن حرب استنزاف مريرة ضد القوات الإسرائيلية.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن إسرائيل تحاول تهدئة الغليان الموجود في تل ابيب بنشر الشائعات حول حرب أكتوبر.