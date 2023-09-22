أستاذ عبري: نظرية الأمن الإسرائيلي اهتزت بشدة بعد هزيمة حرب أكتوبر

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن الجرح الخاص بحرب أكتوبر لا يزال مفتوحاً لدي المجتمع الإسرائيلي ولديهم تقويم خاص بالعبري بالإضافة إلي التقويم الميلادي ولذلك يفتح الجرح مرتان كل عام.

وأضاف "أنور" خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه عندما يحل عيد الغفران لدي الدولة الإسرائيلية يتذكرون تقصيرهم في حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن هذا العام يوافق العام الخمسون علي ذكري حرب أكتوبر.

وتابع الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن نظرية الأمن الإسرائيلي اهتزت بشدة بعد هزيمة حرب أكتوبر، خاصة وأن الإستخبارات الإسرائيلية كانت دائما تعلن أنها تستطيع أن تقدم إنذار مبكراً يسمح باستدعاء الاحتياطي.