يوسف القعيد: قادة أكتوبر دونوا مذكراتهم عن الحرب

أكد الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنه لا يوجد إنتاج أدب عظيم يليق بأمجاد حرب أكتوبر 1973 .

وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامي أحمد الباز في برنامج “ الشاهد ” المذاع على قناة “ إكسترا نيوز ”، :" قادة حرب أكتوبر كتبوا مذكرات جيدة نُشرت داخل وخارج مصر، وكنت أتمنى أن يكتب مواطنون عاديون شهاداتهم عن الحرب ".

وأضاف يوسف القعيد :" قادة حرب أكتوبر قاموا بتدوين شهاداتهم عما حدث في حرب أكتوبر وهذا امر مهم".

وتابع يوسف القعيد :" أفضل أن يدون القادة والسياسيون مذكراتهم لأنها مادة خام جيدة جدا لتدوين تاريخ الدول".

وأكمل يوسف القعيد: “أقرأ عن دور النشر في الولايات المتحدة أنها ترسل لأي مسؤول سابق صحفيين متخصصين في مرحلته وزمنه والفترة التي كان مسؤولا فيها وتقدم كل الخدمات اللوجستية وتحجز أجنحة فنادق كاملة لتدوين مذكراتهم لأنها مادة خام لتاريخ البلد، وللأسف، ليس لدينا في مصر دور نشر يمكنها فعل ذلك”.