سمير فرج أحدهم.. يوسف القعيد يطالب هؤلاء بتدوين شهاداتهم عن حرب أكتوبر

طالب الكاتب والأديب يوسف القعيد، عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، والروائية أمينة زيدان بتدوين شهادتيهما عما حدث في حرب أكتوبر المجيدة.

وقال القعيد في حواره مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج “ الشاهد” المذاع على قناة “إكسترا نيوز ”، :" السويس لعبت دورا جوهريا في حرب اكتوبر".

وأضاف يوسف القعيد :" "الأستاذ محمود أمين العالم طلب من جمال الغيطاني أن يكون مراسلا عسكريا في القوات المسلحة المصرية الباسلة، والغيطاني استفاد كثيرا جدا من هذه التجربة".

وتابع القعيد :" أتمنى ممن مروا بحرب أكتوبر العظيمة أن يقوموا بكتابة شهاداتهم وأخص صديقي ومعلمي اللواء سمير فرج وكان في غرفة عمليات حرب أكتوبر أن نسمع منه شهادته وأن يكتبها أيضا".