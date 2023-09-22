«سيدات يد الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في بطولة منطقة القاهرة

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق 6 أكتوبر، بنتيجة 43-24، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم «سيدات يد الأهلي» عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شهدت منافسة قوية بين الفريقين، قبل أن يفرض الأهلي سيطرته ويحقق الفوز.

انتهى الشوط الأول بتقدم «سيدات يد الأهلي»، بنتيجة 21-13، وواصل الفريق تفوقه خلال شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 43-24.

وشهدت المباراة مشاركة عدد كبير من اللاعبات الناشئات، من أجل اكتساب الخبرة، تمهيدًا للاستعانة بهن خلال المنافسات المقبلة.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد حقق الفوز على البنك الأهلي، بنتيجة 43-16، في المباراة الماضية، ضمن منافسات منطقة القاهرة.