وفاة ثلاثة أشخاص جراء عواصف رملية في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة أشخاص في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد، بسبب عواصف ترابية.

وقالت وسائل إعلام محلية: "لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بينما تلقى المئات رعاية طبية بسبب عواصف ترابية اجتاحت محافظة سيستان بلوشستان".

وأضاف رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، إن" ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية".

وأشار إلى أن "المشاكل الصحية الأكثر شيوعا كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين، بين سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان".