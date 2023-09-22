مجلس التعاون الخليجي: العلاقات مع إيران تتجه نحو مزيد من التقارب

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، أن العلاقات بين الدول الخليجية وإيران، تتجه نحو مزيد من التقارب.

يذكر أن السعودية أبرمت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إيران برعاية صينية، بعد 7 سنوات من القطيعة بين البلدين.

وبشأن اليمن، أوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن هناك عناصر عديدة متوفرة للتوصل إلى حل سلمي للأوضاع في اليمن، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وفيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، أشار البديوي، إلى أن حل الدولتين هو المدخل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية.