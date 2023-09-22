أستاذ عبري: مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبري الحديث بجامعة الإسكندرية، إن مصر خدعت إسرائيل ثلاث مرات قبل حرب أكتوبر، مشيراً إلى أن مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية قبل حرب أكتوبر لتشتيت إسرائيل.

وأضاف "أنور" خلال حواره التليفزيوني مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج "بصراحة" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن مصر نسقت مع المقاومة الفلسطينية للقيام بعملية للمقاومة في قلب أوروبا في النمسا تحديداً حينما تم اختطاف قطار عليه مجموعة من المهاجرين وتم مطالبة النمسا بأن ينتقل للقطار بهؤلاء الرهائن إلى دولة عربية ودخلت في تفاوض وانشغلت بهذا الأمر.

وتابع أحمد فؤاد أنور، أن هذا الأمر تسبب في انشغال القادة في إسرائيل بالتركيز مع الجيش المصري في عملية تجهيزه للخوض للحرب.