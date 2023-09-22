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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأرجل والشوم.. وفاة خفير على يد طبيب بيطري وابن شقيقه بالغربية

اسعاف لنقل الضحية
اسعاف لنقل الضحية

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية اليوم من إلقاء القبض على طبيب بيطري وآخر لارتكابهما واقعة إنهاء حياة خفير خاص بإحدى ورش السيارات عقب تعديهما بالضرب بواسطة الأرجل والشوم إثر  خلافات بينهما، كما تم الدفع بسيارة إسعاف نقل الجثة للمشرحة بمستشفي قطور المركزي .

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تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور  يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع خفير بإحدى ورش صيانة السيارات بعزبة العابد التابعة لدائرة المركز.

كما انتقلت قوات من الشرطة السرية والنظامية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة .

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كما أفادت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية، وفاة شخص يدعى ع. ع. ا، ويبلغ من العمر 61 سنة، ويعمل خفير خاص بإحدى ورش صيانة السيارات، بعد أن تعدى طبيب بيطري، يدعى ش. ش، وابن شقيقه ويدعى ا. م، عليه بالضرب المبرح، أفضى إلى موته، بسبب خلافات بينهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

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